FREE GAS FRIDAYS!!!

STAR95 is giving away $50 BUCKS in free…that’s right FREE gas every Friday thru October.
Winners will be selected every Friday and announced ON-AIR @ 8:30am during ‘Micah In The Morning’
You can enter to win at one of our partner sponsor locations below:
Enter to win at:
-FOUR SEASON PHARMACY
-THE WILLOW GIFT GALLERY
-LOLLIPOP MUSIC
-GRANT’S (ALL LOCATIONS)
-CHICK-FIL-A (MERCER MALL)
-THE UPS STORE
-THE HATTER’S BOOK SHOP
-GREEN VALLEY BOWLING CENTER
-SURVIVAL SUPPLY
-FARMER’S RESTAURANT
-PRINCETON HEALTH & FITNESS CENTER
-FUTURE TECH
-HILLBILLY COLLISION
-SCRUBS ‘N STUFF
-PRINCETON HEALTH AND FITNESS CENTER
-MERCER INSURANCE, AGENT DEWAYNE GREEN
-PLASTER’S FURNITURE
-PLANET POWERSPORTS
-ESTEP TIRE AND AUTO CENTER
-BUD HYPES PLUMBING
-CHEAP THRILLS RECORDS
-LINDSEY OPTICAL
-DON FRAZIER – STATE FARM INSURANCE
-BETWEEN FRIENDS GIFT SHOP
-BACK TO HEALTH CHIROPRACTIC
-VICTORY METAL ROOFING
-HUFFMAN INSURANCE AGENCY
-CLAYPOOL HILL PHARMACY
-SPRING HILL LAWN AND GARDEN
-A&J TOWING
-SHEAR PARADISE SALON & DAY SPA
-FRIDAY FURNITURE
-MOONEY’S COLLISION
-B&L FURNITURE