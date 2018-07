Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI

Alvaro Soler „La Cintura (feat. Flo Rida & TINI) [Remix]“: https://umg.lnk.to/alvarosoler_lacinturafloridatini

Pre-order the album „Mar de Colores“: https://umg.lnk.to/alvarosoler_mardecolores

++ Follow Alvaro Soler ++

►Facebook: http://facebook.com/alvarosolermusic

►Instagram: http://instagram.com/alvarosolermusic

►Twitter: http://twitter.com/asolermusic

►Spotify: http://spoti.fi/1V9b9MU

►Website: http://www.alvarosoler.com

Lyrics to song

Alvaro, Flo Rida

I am ready to party

Tini

Destaca cuando anda

Va causando impresión

Cada día cuando levanta

Brilla como el sol

Su vestido de seda

Calienta mi corazón

Como en una novela

En la televisión

Me acerco a ti, bailemos, juguemos

Acércate

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Creo mi cintura

Choca con mi cultura

Tropiezo con la arena

Ya no me puedo controlar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar

Mi cintura, cintura

Girl you‘re sexy, I like your body

You’re so gorgeous, I can‘t ignore you

I drink your agua, did I say water?

Si mami ven acá

Need ocean Water

Right next to me, ecstasy

Your hips caressing me

I came to dance with you, girl

Come and dance with me

Voy a aprender a controlar

Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Mi cintura, cintura

Ven ven

Baila conmigo

Baila conmigo

Baila conmigo

Ven ven baila conmi

Ven y baila conmigo

Let it go and Imma take the lead

Come and dance with me

Ven y baila conmigo

Voy a aprender a controlar

Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

Music video by Alvaro Soler performing La Cintura. © 2018 Triebel & Zuckowski GbR, under exclusive license to Universal Music GmbH

http://vevo.ly/eyhVRd



source

Comments