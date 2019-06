Andra & Descemer Bueno – Camarero (Official Video)

🔔 Aboneaza-te pentru ultimele noutati: https://goo.gl/IMGbE8

📸 Instagram Andra: https://instagram.com/andra

🎵 Asculta “Nos Fuimos Lejos” cu Andra: http://bit.ly/2Kl44KU

Andra Online:

Facebook: https://fb.com/AndraMusic

Instagram: https://instagram.com/andra

Website: http://www.andramusic.ro

Twitter: http://twitter.com/AndraMusic

Descemer Bueno Online:

Facebook: https://fb.com/DescemerBueno

Instagram: https://www.instagram.com/descemerbueno

Twitter: https://twitter.com/descemer_bueno

Produced by Descemer Bueno

Mix & Master: Nacor Z. Morelo

Music Video Directed by Alex Ceausu

(P) 2019 ANDRA RECORDS in collaboration with Latin Entertainment & Media Pro Music

————————————————————————————-

Versuri:

[Andra]

El me dijo bye bye bye mi amor

Y yo le dije why why why my love

[Andra]

Yo daría la vida por ti

Tú me apuñalas, me quieres herir

Y las verdades encuentran luz con el tiempo

Pre chorus [Descemer]

Un día arriba, Un día abajo

Un día rápido y otro despacio

Y así es la vida, tiene su encanto

Y a mí las penas se me van cantando

Chorus [Andra]

Hay camarero

Dame otra ronda

Dame un mojito con bastante ron

Para esta cruel, desilusión

Hay camarero, cúrame de este dolor

Chorus [Descemer]

Hay camarera

Ponme otra ronda

ponme un mojito con bastante ron

Para esta cruel desilusión

Hay camarera, cúrame de este dolor

Together [Andra y Descemer]

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

Chorus [Andra]

Hay camarero

Dame otra ronda

Dame un mojito con bastante ron

Para esta cruel, desilusión

Hay camarero, cúrame de este dolor

Chorus [Descemer]

Hay camarera

Ponme otra ronda

Ponme un mojito con bastante ron

Para esta cruel, desilusión

Hay camarera, cúrame de este dolor

Together [Andra y Descemer]

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

Ooo ooo Ooo Ooo

se me van, se me van cantando

Ooo ooo Ooo Ooo

se me van, se me van cantando

Ooo ooo Ooo Ooo

se me van, se me van cantando

Ooo ooo Ooo Ooo

se me van, se me van cantando

Chorus together [Andra y Descemer]

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

A mí las penas se me van cantando

Chorus [Andra]

Hay camarero

Dame otra ronda

Dame un mojito con bastante ron

Para esta cruel, desilusión

Hay camarero, cúrame de este dolor

Chorus [Descemer]

Hay camarera

Ponme otra ronda

Ponme un mojito con bastante ron

Para esta cruel, desilusión

Hay camarera, cúrame de este dolor



source

Comments