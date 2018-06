Andra – Sudamericana (feat. Pachanga) (Official Video 2018)

Directed by: Alex Ceausu

Composed & written by Mihai Constantin, Jay del Alma, Sesman, Constantin Simona, Criss Tonino, Robert Iulian Acsintoaie, Pietro Mattina, Andra

Mixing & Mastering: Nacor Zuluaga Morelo

Executive producer: Mihai Constantin

(C) & (P) Andra Records in collaboration with Latin Entertainment & Media Pro Music

Lyrics:

VERSE 1

Es un secreto, el amor que tengo aqui dentro

Y aunque perdimos el tiempo

Porque la vida nos separo

Y yo, y yo sin ti

No puedo reir, no puedo vivir

Esto me esta matando

Y la magia en la noche me lleva a ti

PRE

Yo recuerdo que me has dicho antes de ir

Que no hay amor igual como el de una latina

CHORUS

Ay ay ay, latina como ooooh

La sudamericana

Te deja con las ganas, sube el corazon

Ay ay ay, latina como ooooh

La sudamericana

Te deja con las ganas, sube el Corazon

VERSE 2

Yo te siento, y oigo tu voz en el viento

Mi corazon ama sin miedo

Se que sientes lo mismo

Y yo, y yo sin ti

No puedo reir, no puedo vivir

Esto me esta matando

Y la magia en la noche me lleva a ti

PRE

Y aunque estamos entre dos continentes

no hay amor igual como el de una latina

RAP

Quiere sabe quiere saber si yo soy fiel fiel

Para saber si yo sere el dueƱo de su piel piel

Y yo la quiero nama nama

Yo tengo lo que a ella le hace falta

No solo quiere aventura lo se

De lejos se le nota

Lo que ella tiene lo que me gusta

Eso ami me provoca

Modelando la sudamericana me viene matando

Y yo la quiero pa mi

BRIDGE

Yo sin ti (yo sin ti)

Y tu sin mi (y es porque te quiero yo)

Somos como el sol y la luna separados



