NEW SINGLE OUT NOW & Debut Album ‘Expectations’ Out June 22nd.

I’m A Mess: https://beberexha.io/im-a-mess

Expectations Pre-order: https://beberexha.io/expectations

Connect with Bebe:

Facebook: http://smarturl.it/fb.BebeRexha

Twitter: http://smarturl.it/t.BebeRexha

Instagram: http://smarturl.it/ig.beberexha

Website: http://smarturl.it/w.BebeRexha



source

Comments