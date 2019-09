“Shameless” single available at: https://CamilaCabello.lnk.to/Shameless

https://CamilaCabello.lnk.to/Shameless-Liar

Director: Henry Scholfield

Find Camila Here:

Twitter: @camila_cabello

IG: @camila_cabello

Facebook: @97camilacabello

Website: www.camilacabello.com

#camila #shameless #romance

(C) 2019 Simco Ltd. under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment



source

Comments