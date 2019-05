Carlie Hanson – Back in My Arms [Official Music Video]

“Back in My Arms” by Carlie Hanson, Official Music Video. Listen to “Back in My Arms” here: https://CarlieHanson.lnk.to/BackInMyArms

Back In My Arms was written by Carlie Hanson, Steph Jones, Mitch Allan and M-Phazes

Produced by Mitch Allan and M-Phazes

Director: Danilo Parra

Starring:

Carlie Hanson

Cliff Cole

Natalie Harvey

Sawyer Foret

Matthew Watzka

Robert Tart

Producer: Miranda Kahn

Producer: Kate Brady

EP: Aaron Dean Eisenberg

Commissioner: Devin Sarno

DP: Sonja Tsypin

Gaffer: Derek Sexton Horani

Key Grip: Chris Van Houten

Swing: Chris O’Keefe

Colorist: Jaime Obradovich

Titles: Mindy Ryu

Stylist: Sheyna Imm

Wardrobe Assist: Samantha Crawford

Prod Designer: Luke Carr

Prop Master: Linnea Crabtree

Mask Maker: Ari Zeneli

Second Unit: Ambrose Eng

BTS / Second Unit: Michael Kirby Smith

1st Ad: Tess Raih

1st AC: Thomas Hubbel

2nd AC: Brian Barney

Makeup: Kate Daniliuk

Makeup Assist: Natalia Listopadskaya

Key PA: Christine Spang

Set/Truck PA: Kerry Hempel

1st Team PA: Frida Becker

Set PA: Hailey Anderson

DIT: Julian Rodriguez

Armored Truck: Vinnie (Movie Time Cars)

Prod: RiffRaff Films

#carliehanson #backinmyarms



source

