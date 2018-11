Watch Dinah Jane’s official music video for her hit song, “Bottled Up”, NOW !

Get “Bottled Up” here: https://Hitco.lnk.to/BottledUp

Follow Dinah Jane:

Twitter: https://twitter.com/dinahjane97

Facebook: https://www.facebook.com/dinahjaneofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/dinahjane97/

Soundcloud: https://soundcloud.com/dinahjane

Spotify: http://smarturl.it/dinahspotify

#DinahJane #BottledUp #MusicVideo





source

Comments