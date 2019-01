Dua Lipa – Swan Song (From Alita: Battle Angel) [Official Music Video]

SWAN SONG from the motion picture ALITA BATTLE ANGEL ⚔🖤 https://dualipa.co/swan-song

Alita Battle Angel out Feb 14th (US)

www.alitabattleangel.com for more info

Director : Floria Sigismondi

Exec Producer : Coleen Haynes

Producer : Coleen Haynes

DP : Philippe Le Sourd

Prod Designer: Kristen Vallow

Editor : Clark Eddy

Colorist : Stefan Sonnenfeld @Company 3

VFX : Eric Siandon @ WETA

Production Company: Maavven

Follow me online:

https://wbr.ec/instagram_dualipa

https://wbr.ec/website_dualipa

https://wbr.ec/facebook_dualipa

https://wbr.ec/twitter_dualipa



source

Comments