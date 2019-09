By

Jason Derulo, Too Hot, Official Music Video. ‪Listen Now: https://JasonDerulo.lnk.to/TooHot

CONNECT WITH JASON DERULO:‬

‪Instagram – http://www.instagram.com/jasonderulo/

‪Facebook – http://facebook.com/jasonderulo

‪Twitter – http://twitter.com/jasonderulo

‪Official Website – http://www.jasonderulo.com/

CREDITS:

Director: Jason Derulo

Producer: Cameron Dean

Production Company: Jason Derulo, Inc.

#jasonderulo #toohot



source

Comments