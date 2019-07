By

Melii – Slow For Me (feat. Tory Lanez)

Melii’s Phases is out now! http://smarturl.it/phAsesMelii

Follow Melii:

https://www.instagram.com/melii/

https://twitter.com/meliitheartist/

https://www.facebook.com/Meliitheartist/

#Melii #SlowForMe #ToryLanez #Phases

Music video by Melii performing Slow For Me. © 2019 Rule #1/Interscope Records

http://vevo.ly/1fN2Ix



source

Comments