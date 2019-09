Quinn XCII – Stacy (Official Video)

By

“Stacy” is out now: https://smarturl.it/callmestacy

Amazon Music: https://smarturl.it/callmestacy/az

Apple Music: https://smarturl.it/callmestacy/applemusic

iTunes: https://smarturl.it/callmestacy/itunes

Soundcloud: https://smarturl.it/callmestacy/soundcloud

Spotify: https://smarturl.it/callmestacy/spotify

YouTube Music: https://smarturl.it/callmestacy/youtubemusic

Follow Quinn XCII:

http://quinnxcii.com/

https://www.facebook.com/quinnxcii

Tweets by QuinnXCII

https://www.instagram.com/quinnxcii



Director/Editor: Blythe Thomas

Production Company: Dreambear/Teenager

Producer: Jesy Odio

Executive Producer: Evan Brown

Director’s Rep: Emily Sanders / Reveur Agency

1st AD: Jasmine O’Sean

Production Coordinator: Veronica Zin

Director of Photography: Julia Swain

1st AC: Carlos Lopez

2nd AC/DIT: David Salinas

Steadicam: James Marin

Key Gaffer: Thomas Sigurdsson

BB Electric: Cale Nicholas

Key Grip: Brendan Riel

BB Grip: Kyle Sorvig

Production Designer: Gina Canavan

Art Director: Matt Goldberg

Quinn XCII Hair and Make-Up: Mayra Godoy

Quinn XCII Stylist: Tiffany Briseno

Cast Stylist: Keyla Marquez

Quinn XCII Stylist Assistant: Dominique Bisson

Tailor: Nikki Dimitras

Colorist: TF Bundy

Columbia Video Commissioner: Jill Kaplan

Columbia Video Assistant: Alexa Zeliger

Columbia Marketing: Alyssa LoPresti

Columbia BTS: Tracy Hua

Location Manager: Lisa Wax

Set PA: Daisy Stackpole

Set PA: Francesco Camuffo

Cast:

Quinn XCII – Self/Narrator

Gabriel McGaha – Alex

Lauren Brown – Stacy

Trenton Lucas – Alex’s Friend

Jianna Bergen – Stacy’s Friend

Garrett Green – Stacy’s Boyfriend

Management: Jesse Coren/Mutual Friends

#QuinnXCII #Stacy



source

Comments